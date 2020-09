Secretário de Cultura, Mário Frias estrela campanha sobre heróis brasileiros

Secretário especial da Cultura, Mário Frias virou a estrela da campanha da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) para homenagear heróis brasileiros. Segundo o órgão, a peça publicitária foi para o 7 de setembro, feriado da Independência.

A Secom afirmou ainda que o objetivo dela é dar abertura a uma série intitulada “Um Povo Heroico”. Nas imagens, o ex-ator da Globo aparece em uma sala escura observando materiais históricos e esculturas de figuras brasileiras.

“A verdade é que somos um povo heroico e encaramos com um brado retumbante o destino que nos encara. E a nossa história precisa ser contada”, declara Mário Frias, em trecho do vídeo com citações ao hino nacional.

No Twitter, a Secom declarou que a série inicia “honrando a memória de heróis anônimos” e que também lembrará com campanha “os Pracinhas, que combateram a tirania do nazismo (maior mal do mundo moderno, ao lado do comunismo)”.

O órgão ainda disse que “grandes heróis nacionais, que moldaram a nossa História” estão na parte final do projeto, que será divulgado neste sábado (5).

🇧🇷 O Brasil tem História. Uma História com verdadeiros líderes, respeitados intelectuais e grandes heróis nacionais. Alguns, conhecidos; muitos, ignorados. Uma História tão bela e grandiosa quanto desprezada e vilipendiada por anos de destruição da identidade nacional. pic.twitter.com/N8TDqpASXu — SecomVc (@secomvc) September 3, 2020