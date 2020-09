Sede da Record sofre após incêndio em galpão vizinho

A sede da Record teve o seu acesso bloqueado por alguns instantes, na noite desta segunda-feira (31), após um incêndio de grandes proporções atingir um galpão, na Barra Funda, em São Paulo.

O local é vizinho da emissora de Edir Macedo. Foram mais de quatro horas de trabalho intenso do Corpo de Bombeiros, que precisou do auxílio de mais de 20 viaturas. Além disso, foi utilizado um drone para identificar os focos das chamas.

Segundo informações do ., a rua do canal, onde há uma portaria e recepção, foi bloqueada. Cabe lembrar, no entanto, que, por causa da pandemia, a empresa tem funcionado em esquema de home office. Com isso, a equipe presente na sede da TV é reduzida.

“As labaredas formam uma fumaça escura. O galpão tem dois mil metros quadrados, e é vizinho de garagens, depósitos e restaurantes”, informou a apresentadora Christina Lemos, no Jornal da Record de ontem.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo anunciou que o local afetado pelas chamas é um espaço comercial.

Até o momento temos 18 viaturas empenhadas no incêndio na R da Várzea. Há inf que no local funciona uma empresa têxtil. #193 pic.twitter.com/icfTGGs0nC — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 31, 2020