Sem Corinthians, Globo sofre para bombar o Brasileirão aos domingos · .

Com dois jogos do Brasileirão já transmitidos em TV aberta no meio de semana, o Corinthians ainda não apareceu nos domingos da Globo. Sem o time que mais dá audiência na Grande São Paulo, a emissora tem encontrado dificuldades para fazer o ibope da competição engrenar. No último domingo (6), o duelo São Paulo x Fluminense marcou apenas 16,8 pontos de média.

Esse foi o pior desempenho de um jogo do Campeonato Brasileiro 2020 em SP com algum time paulista em campo. Até então, Santos x Flamengo, com 17,4 de média, era o duelo menos visto na Grande São Paulo.

Confira abaixo as audiências de domingo, 6 de setembro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 12,5 Antena Paulista 6,0

Pequenas Empresas, Grandes Negócios 8,0

Globo Rural 10,9

Auto Esporte 9,7

Fórmula 1 – GP da Itália 8,8

Esporte Espetacular 7,9

Tamanho Família 7,4

Temperatura Máxima: O Destino de Júpiter 10,3

Campeonato Brasileiro: São Paulo x Fluminense 16,8

Domingão do Faustão 14,2

Fantástico 19,5

Domingo Maior: Três Dias Para Matar 13,7

Cinemaço: Rota de Fuga 10,0

Corujão: A Caça 5,9

Hora 1 4,8





Média do dia (7h/0h): 5,0 Igreja Universal do Reino de Deus 0,7

Desenhos Bíblicos 2,2

Todo Mundo Odeia o Chris 4,3

Cine Maior: Velozes e Furiosos 7 5,9

Hora do Faro 5,1

Domingo Espetacular 7,7

Câmera Record 6,1

CSI: Nova York 3,4

Igreja Universal 0,8







Média do dia (7h/0h): 6,1 Jornal da Semana SBT 2,0

Pé Na Estrada 2,4

Acelerados 1,9

Sempre Bem 1,5

Duelo de Mães 2,0

Notícias Impressionantes 3,1

Domingo Legal 6,2

Eliana 7,6

Roda a Roda 7,3

Programa Silvio Santos 8,1

Poder em Foco 2,5

O Crime Não Compensa 2,1

Alarma TV 1,8

Primeiro Impacto 2,0







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

© 2020 . | Proibida a reprodução