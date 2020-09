Sem estrear na Band, Mariana Godoy pode perder matinal para Edu Guedes

A indefinição da direção da Band no que diz respeito ao novo programa de Mariana Godoy nas manhãs pode ter nome e sobrenome: Edu Guedes. Com a sua ida para o canal da família Saad praticamente definida, o chef pode ocupar a vaga da sua ex-colega de RedeTV! a partir das próximas semanas.

A rejeição pelos pilotos do novo matinal idealizado por Zeca Camargo não é o único empecilho para a sua estreia. Segundo informações do site ., Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, avalia se vale a pena lançar um novo programa feminino após dois sucessivos fracassos, o Superpoderosas (2018) e o Aqui na Band (2019-2020).

Um programa nos moldes da atração ainda sem nome de Mariana Godoy é caro e pouco rentável, ao contrário do que seria o programa de Edu Guedes, conhecido nos bastidores pelo caminhão de anunciantes que carrega. Além disso, a atração culinária seria mais barata.

Ainda de acordo com a reportagem, o horário até aqui ocupado por reprises do Aqui na Band seria dividido entre Guedes e um programa infantil, o terceiro do gênero na faixa, somando com a programação da TV Cultura e do SBT.

Outro ponto que atrapalha a estreia de Godoy em sua nova casa é a busca da Band por direitos de transmissão do futebol. Após a aquisição do campeonato da Rússia, a TV paulista busca acordos com campeonatos da Alemanha e da Itália.