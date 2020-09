Sem Globo, Libertadores estreia pay-per-view com ‘oferecimento’ de TV paga · .

Após um anúncio feito em cima da hora, a Conmebol lançou nesta terça-feira (15) o próprio serviço de pay-per-view no Brasil. Disponível apenas para os assinantes Claro/Net e Sky neste primeiro momento, o canal mostra os jogos da Libertadores que seriam do SporTV, do Grupo Globo, que rescindiu o contrato dos direitos de exibição. A primeira transmissão não teve intervalos comerciais e contou com o “oferecimento” publicitário das operadoras de TV paga.

A estreia aconteceu na partida entre Jorge Wilstermann e Athletico-PR. O “abre o jogo” começou pouco depois das 19h, menos de 15 minutos antes de a bola rolar. Antes de a equipe entrar no ar, uma vinheta narrada anunciou que a transmissão era um oferecimento de Claro e Sky.

Na sequência, foi citado que a Libertadores tem o apoio do banco Santander e da cerveja Amstel, ambos patrocinadores da competição. Durante a partida, os nomes dessas marcas, além de outras, como a companhia aérea Qatar Airways, o site de apostas Betfair e a fabricante de pneus Bridgestone, as outras anunciantes do campeonato, apareceram nas artes da escalação e do placar.

As empresas que patrocinam a Libertadores também serão exibidas no pacote gráfico do SBT, como já acontece no Fox Sports e no Facebook. Essa é uma vantagem que a Conmebol tem com as atuais detentoras dos direitos de transmissão em comparação com a Globo, que tinha um acordo especial para não precisar mostrar essas propagandas.

No pay-per-view da entidade, as equipes de transmissão são do Grupo Band, que fez uma parceria de conteúdo e produção com a Conmebol. No jogo do Athletico-PR, a narração foi de Napoleão de Almeida, com comentários de Chico Garcia, que faz parte do programa Jogo Aberto SP. A transmissão da partida foi positiva, com os jornalistas bem preparados, e transcorreu sem problemas.

Uma curiosidade é que o jogo não teve intervalo comercial entre o primeiro e o segundo tempo. Durante os 15 minutos de pausa, a equipe mostrou estatísticas, fez um top 10 de gols bonitos da Libertadores 2020 e exibiu os melhores momentos do duelo. Em nenhum momento, o narrador e o comentarista apareceram no vídeo. Veja abaixo uma foto dos dois nos bastidores:





Não houve entrevistas no campo. O Athletico-PR venceu o Jorge Wilstermann por 3 a 2, de virada. Após o final do jogo, a transmissão foi encerrada rapidamente e os comerciais dos patrocinadores foram novamente ao ar, como ocorrera no início.

Além do jogo de estreia, a Conmebol TV também levou ao ar nesta terça (15) os confrontos entre Santos x Olímpia (PAR) e Binacional (PER) x LDU (EQU), na faixa das 21h30. Esses jogos foram gratuitos, mas a partir da semana que vem os assinantes da Claro e da Sky terão que desembolsar R$ 39,90 por mês para utilizar o serviço.

A Conmebol TV vai mostrar um total de 27 partidas na fase de grupos da Libertadores –os duelos iriam ao ar no SporTV. Além disso, o pay-per-view terá a Copa Sul-Americana e a Recopa com exclusividade.

Veja algumas reações dos torcedores sobre a estreia da plataforma. Os usuários pouco reclamaram, afinal o serviço ainda está gratuito:

Aproveitando meus dois dias de ConmebolTV liberada

— Roberto Júnior (@pimps_junin) September 15, 2020

Estou vendo a Conmebol TV de boa . É Jorge x Athetico PR .

— Diogo Luiz ⓟ (@DiogoVerdaoBR) September 15, 2020

Grande vitória do Athetico fora de casa, de virada na altitude. E inclusive, a transmissão pela CONMEBOL Tv foi boa, não deixou a desejar.

— Breno Almeida (@o_brenoalmeida) September 16, 2020

Conmebol tv parece ser bem nice ate o momento

— gustavo pequeno ˢᶠᶜ (@guxtavo_ramosss) September 16, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução