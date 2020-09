Sem máscara, André Marques curte noite com amigos no Rio de Janeiro

O apresentador André Marques aproveitou a noite carioca ao lado de amigos e chamou a atenção de quem estava por perto.

O também ator, que estava em seu restaurante no Rio de Janeiro, foi flagrado abraçando amigos, tomando vinho, fumando e sem usar máscara, objeto necessário para a proteção contra o coronavírus.

A proteção facial e o distanciamento de 1,5 metro não foram respeitados pelo contatado da Globo, que também infringiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O uso da máscara em lugares público é obrigatório no Rio de Janeiro. O estado possui mais de 200 mil casos de coronavírus e tem registrado cerca de 20 mil mortes.

Essa não é a primeira vez que André aparece sem máscara no mesmo lugar. Em outra situação, Marques foi flagrado se divertindo com amigos e clientes, mas sem o utensílio necessário no combate à Covid-19.

Cabe lembrar que, no momento, André Marques aguarda a retomada dos trabalhos do The Voice Kids. O talent-show infantil foi suspenso, justamente, pela pandemia. Agora, a Globo prepara-se para exibir a fase final, no ar a partir de 13 de setembro, próximo domingo.