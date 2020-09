‘Sem necessidade de homem’ · .

Vítima de violência doméstica em 2016 por parte do então marido Lírio Albino Parisotto, Luiza Brunet não pretende se envolver em novos relacionamentos sérios tão cedo. Solteira desde o episódio que lhe deixou marcas físicas e emocionais, ela aprendeu a viver sozinha. “Não tenho a necessidade de ter um homem ao meu lado”, declarou.

A ex-modelo tem se dedicado a levantar a bandeira de defesa das mulheres agredidas e ajudado outras vítimas, como Isis de Oliveira, e afirmou que vive muito bem solitária. “Acho maravilhoso ficar sozinha. Você passa a se conhecer muito mais. Não tenho a necessidade de ter um homem ao meu lado. Boto minha mesa, ouço minha música, leio meus livros”, disse em live com a atriz Antonia Frering no Instagram.

A mãe de Yasmin Brunet revelou ainda que a agressão sofrida pelo empresário trouxe consequências negativas para a sua saúde.

“Fiz uma série de exames e acabei descobrindo que estava com hipotireoidismo [disfunção na tireoide]. Isso tudo por causa do estresse da violência que eu sofri, que desencadeou uma série de fatores no meu organismo, e isso foi muito ruim”, explicou. “Comecei a fazer reposição hormonal”, completou.

Luiza aproveitou a ocasião para relatar que sofreu abusos aos 13 anos. Apesar disso, ela conseguiu superar o trauma: “O abuso que sofri podia ter tido sequelas irreversíveis. Tive uma capacidade enorme de esquecer esse fato, e depois que comecei a falar sobre isso me senti mais leve. Vejo que as meninas estão se encorajando mais em denunciar”.

Confira a live completa abaixo:





