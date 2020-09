Sem Neymar e Mbappé e com jogador expulso, PSG marca no último minuto e vence a primeira no Campeonato Francês

Nesta quarta-feira, a equipe recebeu o Metz e, sem Neymar, que foi expulso após confusão com o zagueiro Álvaro González na última rodada, e Mbappé, o PSG ainda teve Diallo expulso na segunda etapa, mas um gol de Draxler aos 49 minutos da segunda etapa garantiu a vitória por 1 a 0.

