Sem Parar lança pagamento por Bluetooth para motociclistas

O Sem Parar acaba de anunciar o início de testes de um novo meio de pagamento para praças de pedágio. Baseado na tecnologia Bluetooth, o foco do “Sem Parar Pay” é atender a demanda de motociclistas e consumidores que usam as praças de pedágios com menor frequência, mas gostariam de ter a comodidade de não enfrentar filas. A novidade já está em operação nas praças de pedágios das rodovias administradas pela CCR Via Sul.

“O Sem Parar Pay chegou para deixar o dia a dia dos motociclistas mais simples e fluido. A partir de agora, o pagamento pode ser feito diretamente pelo smartphone, sem que o usuário tenha de tirá-lo do bolso, evitando o contato com dinheiro e também com os colaboradores da praça de pedágio. ”, conta Daniela Guillen, diretora de Produtos e UX do Sem Parar.

O Sem Parar Pay é um serviço pré-pago e, para utilizá-lo, é necessário que o usuário baixe o app e coloque créditos de acordo com a sua necessidade. Na hora de passar pelas praças de pedágio, basta estar logado no aplicativo Sem Parar e manter o Bluetooth ativo. Ao se aproximar da cabine, o pagamento será reconhecido e realizado automaticamente, sem a necessidade de interação com o aparelho celular ou com cédulas de dinheiro.

A tecnologia do Sem Parar reconhece automaticamente o dispositivo do usuário mais próximo a cabine de pagamento e processa o pagamento para aquele cadastro correspondente. Além de ampliar as possibilidades de uso para o seu cliente, o Sem Parar Pay tem como objetivo facilitar a vida de motociclistas em praças de pedágio, que não precisarão mais descer da moto ou pegar a carteira no bolso, por exemplo.

De acordo com Daniela, a ideia é que futuramente o Sem Parar Pay também seja implementado em outros pontos de atendimento como postos de combustível, restaurantes e drive-thrus parceiros. Além disso, a novidade está limitada apenas às praças da CCR Via Sul, no RS no momento.



