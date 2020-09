Sem tapete vermelho, E! e TNT improvisam em cobertura do Emmy 2020 · .

O Emmy 2020 acontece neste domingo (20) com uma festa diferente. Por causa da pandemia do coronavírus, os indicados estarão em suas respectivas casas e vão agradecer por suas estatuetas virtualmente. Sem o tradicional tapete vermelho que marca a premiação, os canais E! e TNT vão improvisar para fazer a cobertura da cerimônia.

O E!, que costuma promover uma verdadeira maratona antes de cada uma das grandes festas de Hollywood, não poderá sequer fazer o Fashion Police para comentar os melhores e piores looks dos famosos no red carpet. Mas não abrirá mão das entrevistas com os famosos.

A partir das 18h, o canal pago colocará no ar o especial Acesso E! Emmy Awards, com uma retrospectiva pelas notícias mais importantes da cultura pop de 2020. Na sequência, às 19h, vem o Live from E!: Emmy Awards, um show ao vivo de duas horas que mostrará entrevistas inéditas com as celebridades indicadas ao prêmio, além de análises sobre as categorias e convidados especiais.

No sábado (19), o E! ainda colocará em suas plataformas digitais o especial Front Row Emmy Awards. A transmissão com discussões e análises será moderada pela apresentadora Ju Malaguti, do Pop!, e com a participação da jornalista Keila Jimenez (da Record) e da roteirista e especialista do Born to Fashion, Alice Marcone.

Esquenta com Leandro Hassum

Já a TNT, que exibirá a cerimônia a partir das 21h, começará o esquenta meia hora antes, com um bate-papo entre os apresentadores da festa, Aline Diniz e Michel Arouca, e os convidados (virtuais) Leandro Hassum, Hugo Gloss e Carol Ribeiro.

Gloss e Carol, que em anos anteriores eram mandados ao tapete vermelho para entrevistar as celebridades que passavam por lá, em 2020 foram substituídos por Vitor diCastro e Fernanda Soares. Os dois repórteres farão entrevistas exclusivas por videochamada com indicados ao prêmio.

Durante a entrega das estatuetas do Emmy, a TNT ainda promoverá uma cobertura alternativa em seu canal do YouTube. Por lá, a youtuber Carol Moreira comandará uma live ao lado de Vitor DiCastro, Mikannn e Matheux Mendex. Entre os convidados rotativos, estarão os atores Marco Pigossi e Maria Bopp.

