Semana do Brasil ainda é desconhecida e distante dos pequenos varejistas

Na tentativa de aquecer o varejo no segundo semestre, o evento pré Black Friday “Semana do Brasil” foi uma das promessas para setembro. No entanto, de acordo com levantamento que consultou quase 600 empreendedores feito no mês de agosto pela “Loja Integrada”, uma plataforma para criação de lojas virtuais, 66% dos varejistas dizem não conhecer o evento e apenas 20% diz ter se preparado para a data neste ano.

Das 570 respostas, 96% afirmam que não participaram da edição passada e, ainda assim, mais de um quinto dos respondentes (21,7%) acreditam que o evento apresenta maior potencial de vendas em 2020 do que a própria Black Friday.

Em relação à Black Friday, o cenário muda. Cerca de 72% dos entrevistados estão com expectativas positivas para o evento e 78% acha que vai vender mais que a Semana Brasileira. Entre março e maio, o volume negociado pelos lojistas da Loja Integrada chegou a R$ 415 milhões, um salto de 64% na comparação com os três meses anteriores (dezembro a fevereiro), um período que inclui o Natal. Na última Black Friday, em 2019, foram movimentados R$ 11,6 milhões. Em outras palavras, o mercado online está com altas expectativas para o segundo semestre neste ano.

Segundo Pedro Henrique Freitas, CEO da Loja Integrada, as datas vão aquecer o mercado. “Os dois eventos serão sem precedentes em 2020 para os varejistas, visto que o volume de vendas ao longo deste ano superou a própria Black Friday 2019 – que para muitos, é o maior período de vendas do ano -”, explica.