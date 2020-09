SEMS Penedo divulga boletim epidemiológico desta quinta-feira (10)

A SEMS Penedo divulgou nesta quinta-feira (10), um novo boletim epidemiológico referente aos números da pandemia de Covid-19 em Penedo.

Os novos números apontam que 1282 pessoas foram infectadas na cidade desde o inicio da pandemia. Desse total, 1200 casos estão classificados como curados da doença, após passarem pelo período de recuperação.

O boletim epidemiológico atualizado também mostra que 99 pessoas estão sendo monitoradas, um caso é considerado suspeito, 1190 casos foram descartados e 13 pessoas morreram vítimas de Covid-19 em Penedo.

A Prefeitura de Penedo informa também que a Unidade de Síndromes Gripais localizada na Avenida Wanderlei, nas proximidades do trevo da “Toca do Índio”, está funcionando de Segunda a Sexta-feira das 8h às 17h. Devendo a população procurar o centro especializado ao sentirem os primeiros sintomas de Covid-19.

Casos por localidade

Os números de casos por localidade, apontam que a maior quantidade de casos continua localizada no Bairro Dom Constantino com 367, seguindo pelo Bairro Santa Luzia com 228 e o Centro da cidade com 181. Na zona rural o Povoado Tabuleiro dos Negros tornou-se a localidade com maior numero de infectados com 44 casos, estando logo atrás a Cooperativa, área que inclui os dois núcleos do povoado, com 40 casos.

Os números de casos por localidade seguem a seguinte relação:

Zona Urbana

Bairro Dom Constantino – 378

Bairro Santa Luzia –229

Centro da cidade –187

Bairro Raimundo Marinho –115

Bairro Senhor do Bonfim –107

Bairro Santo Antônio –68

Bairro Santa Izabel – 50

Bairro Santa Cecília – 15

Zona Rural

Povoado Tabuleiro dos Negros –44

Povoado Palmeira Alta – 24

Cooperativa 1º e 2º Núcleo – 40

Povoado Santa Margarida – 15

Povoado Capela – 08

Povoado Ponta Mofina – 02

Thiago Sobral- Jornalista Decom (PMP)