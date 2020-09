SEO e algo mais… Como despertar interesse no cliente

A sua imagem vai além do SEO – Embora ele seja fundamental

O marketing digital está em tudo o que a sua empresa faz. Sendo assim, a sua imagem está no texto, na estrutura, na linguagem, no direcionamento e nas imagens (fotos) que coloca no site da sua marca.

Chegar ao cliente de forma orgânica

O marketing digital, com todas as suas regras, visa ajudar a chegar ao cliente de forma orgânica, não de forma descompromissada.

A sua empresa é tudo o que a representa, e seu relacionamento com o cliente começa na forma como o faz sentir ao entrar em contato o seu conteúdo.

Por essa razão, elaboramos algumas dicas para que possa agregar às regras do SEO:

Desperte o interesse

O foco da sua postagem (seja no Instagram, Facebook ou Blog), precisa estar claro no início.

Caso a pessoa tenha chegado à sua página por conta de uma busca e a ideia inicial da sua postagem mostrar que ali ela encontrará o que procura, a sua página se tornará interessante.

Oferte a sua marca sem agressividade

Forma orgânica não é compulsória, muito pelo contrário. Abordagens agressivas não funcionam bem com os clientes que estão internet. Bem como não são abordagens cabíveis na atualidade.

Assim sendo, a sua marca pode estar difundida na sua postagem, mas sem agressividade ou muito mistério. Haja vista que esse é um dos objetivos do marketing digital.

Cuidados com excessos

Existem regras que quando são seguidas excessivamente produzem efeito contrário.

Neste quesito, atente-se a imagens em excesso, cores muitos chamativas, conteúdos enormes, mas que nada dizem de fato.

A objetividade é uma forma de fechar negócios

Gere conteúdo sem poluição visual, diluindo a sua marca de forma orgânica e objetiva. Tudo isso agregado às regras do SEO aumentará a sua visibilidade e gerará autoridade para o seu site.

Fazer o marketing digital objetivo é um dos caminhos para o seu sucesso!