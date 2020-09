Duda Castro decidiu expor o motivo de ter pedido o divórcio de Biel após ele ter feito menções a ela em A Fazenda 12. A influenciadora digital afirmou que o cantor a traiu quando veio ao Brasil, no fim de 2019, e revelou que tem sido atacada nas redes sociais por causa da entrevista de Biel a Leo Dias. “Ser saco de pancadas até quando?”, escreveu ela.

“Mostrar isso acaba comigo! Mas ouvir ele falando mentiras sobre mim em entrevista com Leo Dias para [ganhar] ibope antes do reality também”, explicou Duda, que publicou áudios e prints de brigas com Biel. Na entrevista, o cantor confinado afirmou que a ex-mulher se aproveitava de sua situação ilegal nos Estados Unidos e ameaçava chamar a Imigração sempre que discutiam e ele tentava se separar.

“Falou de mim novamente, logo depois que chamou uma senhora de desequilibrada e [disse] que tinha medo de tomar uma facada. Tipo, para quê?”, disse ela, mencionando o desentendimento entre seu ex e Luiza Ambiel. “Tô aqui vivendo minha vida! Pra eu ser ameaçada por pessoas que não conhecem minha história?”, denunciou Duda.

Em um dos áudios expostos por ela, uma mulher diz que o cantor passou a noite com outra garota e chegou a gastar R$ 2 mil com ela, além de afirmar que, de vez em quando, não tem problema bater em mulher. Isso teria acontecido enquanto Duda e Biel ainda estavam juntos. “Meu medo era ser traída novamente, e fui! Estava lidando com a dor, a vergonha”, disse.

Aos outros, no entanto, ele dizia que traria Duda com ele ao Brasil para ficar com a família dele e que os pedidos de divórcio eram uma infantilidade da parte dela.

“O motivo que pedi o divórcio foi realmente porque ele estava indo para o Brasil e não existia mais confiança da minha parte”, afirmou. A influenciadora ainda contou que ele teria brigado com ela por causa de uma foto que publicou com um amigo, enquanto viajou para passar o Natal com sua família, quando ele esteve no Brasil.

Confira as publicações:

Triste ter que me sentir que ainda preciso me provar. Mas já que foi dito que ele era ameaçado quando o assunto era o divórcio então deixo apenas um trecho do áudio para vocês antes de sua volta ao Brasil pic.twitter.com/1s12dTsXwY

— DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) September 11, 2020

“Ela vai para o Brasil comigo! Ela irá falar com a minha família e vamos limpar esta situação.. para todos estar na mesma página” Isso foi uma conversa entre um amigo em comum de Los Angeles que estava tentando me ajudar a resolver esta situação pic.twitter.com/2sh8MyMXBs

— DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) September 11, 2020

Enquanto isso com ele no Brasil comecei a receber vídeos e fotos que não irei postar por ser pesado demais junto a este áudio. Parece uma conversa entre duas pessoas! Como o conheço consegui peneirar o que era verdade e o que era mentira pic.twitter.com/psJ81S1uXx

— DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) September 11, 2020

Tinha medo da reação da mídia! Era muita pressão na minha cabeça! Quando voltou recebi esta mensagem por simplesmente postar uma foto com uma pessoa que eu sou fã e admiro (este OVER THE RAINBOW foi a locação que adicionei na foto que significa embaixo do arco íris). pic.twitter.com/njnd4c3MEI

— DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) September 11, 2020

Não o respondi e logo ele apagou e mandou “Você nunca me amou! Isto é triste! Tudo que você fez enquanto eu estava no Brasil e é isso que eu vejo na sua página? Está merda é loucura Eduarda. Eu preciso estar longe de você e isto é triste” pic.twitter.com/wCbOjGEhG3

— DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) September 11, 2020

Agora vou mostrar para vocês o que eu estava fazendo enquanto ele estava longe. Fui passar o natal com a minha família em São Francisco! Já fazia quase dois anos que não os viam devido ao fato de estar resolvendo tudo com o juiz sobre meu caso em Los Angeles pic.twitter.com/F2keLfOrsb

— DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) September 11, 2020

