Serasa indica quanto seu score aumenta antes de pagar uma dívida

A Serasa apresentou nesta semana o Score Turbo, uma nova ferramenta que permitirá ao consumidor saber quantos pontos serão adicionados ao seu score antes de pagar uma dívida.

Desenvolvida com o objetivo de motivar o consumidor a pagar suas contas em dia, a novidade vai possibilitar um aumento mais rápido no score de crédito, pontuação dada para cada CPF. Essa contagem, que vai de 0 a 1 mil pontos, é utilizada por bancos, financeiras e outras empresas para conceder crédito.

Com o Serasa Score Turbo, você poderá verificar quanto a pontuação da sua nota de crédito aumentará, caso feche um acordo turbinado e pague a dívida. A ferramenta vai funcionar em conjunto com o Serasa Limpa Nome, plataforma que permite consultar pendências e negociar com os credores.

O score da Serasa é consultado por bancos, financeiras e outros tipos de empresas.Fonte: Serasa/Reprodução

Para obter o benefício, será necessário acessar o site da Serasa ou o app da instituição, efetuar um cadastro (caso ainda não possua) e verificar se existe alguma “oferta turbo” disponível. Fazendo a renegociação da dívida e gerando o boleto, o aumento do score acontecerá assim que o pagamento for confirmado.

Aumentando o score

Segundo a Serasa, o score é calculado com base no comportamento financeiro do consumidor. Dessa forma, algumas atitudes ajudam a aumentar a pontuação, como pagar as contas pontualmente, pedir crédito de forma consciente, manter o cadastro positivo ativo e o nome limpo.

Quanto mais próximo de 1 mil pontos, maiores são as chances de ter um crédito aprovado. Por outro lado, uma pontuação muito baixa dificulta a situação do consumidor.

A expectativa da Serasa é de que mais de 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas com a nova ferramenta. No entanto, apenas 15% dos usuários da plataforma têm acesso a ela neste momento. O lançamento do Score Turbo para toda a base de clientes está previsto para o próximo dia 21.