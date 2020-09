SERASA limpa nome de negativados com até 50% de desconto. Veja como conseguir

O Serasa começou uma nova fase do programa Limpa Nome, etapa que vai ofertar condições especiais para os negativados renegociarem suas dívidas. A ação pode beneficiar 20 milhões de consumidores que estão com pendências financeiras.

Segundo informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no início de setembro, nada menos que 26,7% das famílias brasileiras tinham contas em atraso em agosto, e 67,5% estavam endividadas.

A ação vai possibilitar que os negativados, em especial aqueles com débitos em lojas, bancos, empresas de telefonia e internet, renegociem suas dívidas com desconto de até 50%.

No entanto, vale destacar que o consumidor só poderá renegociar dívidas com empresas que aderiram ao projeto “Serasa Limpa Nome”, como, por exemplo, o Itaú, Claro, Banco de Brasil, Oi, Sky, Santander, Casas Bahia, Riachuelo, entre outras.

Você Pode Gostar Também:

Como renegociar?

As possibilidades de renegociação podem ser consultadas por meio do site oficial do Serasa Limpa Nome. No portal, o cidadão poderá realizar consulta se há dívidas pendentes a partir do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Após isso, o usuário deverá escolher a opção de acordo para, em seguida, emitir o boleto e, por fim, efetuar o pagamento. Também é possível fazer a negociação por aplicativos celulares.

Após o pagamento, o nome do consumidor será retirado do SPC ou Serasa em até 5 dias úteis. Caso após o prazo a dívida continuar ativa, é necessário entrar em contato diretamente com a empresa credora.

Veja também: Caixa lança campanha para quitar débitos e limpar SEU nome por R$50