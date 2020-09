Serasa Limpa Nome tem prazo de participação estendido até dia 8

Visando auxiliar o pagamento de dívidas pendentes foi criado o Serasa Limpa Nome, cujo prazo para participação seria finalizado na última segunda-feira (31). A ação foi estendida por mais um tempo, dando condições para ser utilizada até 8 de setembro.

Para negociar as dívidas, a Serasa oferece diferentes meios de contato. É possível acessar o site oficial da instituição, consultar o aplicativo ou solicitar atendimento via WhatsApp, entrando em contato com o número (11) 98870-7025.

(Fonte: Serasa/Divulgação)Fonte: Serasa

Como funciona o Serasa Limpa Nome?

A ação é limitada para pessoas cujas dívidas variam entre R$ 200 e R$ 1 mil. Durante o acesso por meio dos canais oficiais, é preciso fornecer os dados financeiros para que sejam geradas as possibilidades de renegociação. Feito isso, o usuário pode escolher a opção que for mais viável no momento.

Cabe ao indivíduo definir a forma de pagamento, se à vista ou a prazo, e selecionar a data de vencimento do boleto gerado automaticamente pelo Serasa Limpa Nome. O pagamento pode ser feito em casas lotéricas, agências bancárias ou pela internet.

De acordo com os dados fornecidos pela Agência Brasil, já foram efetuados mais de 2,5 milhões de débitos a partir da ação conjunta entre o Serasa Limpa Nome e os parceiros do projeto. A expectativa é que aproximadamente 21,5 milhões de contas sejam pagas durante o período da ação.