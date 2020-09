Serginho Groisman abre o jogo sobre seu posicionamento político

Serginho Groisman participou do Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (31), e falou sobre seu posicionamento político. O apresentador é sempre discreto quando o assunto é opinião política.

No entanto, o global afirmou se considerar “progressista e libertário” e revelou não gostar de “rótulos”. “Quando a gente chega num momento do Brasil onde tem que escolher entre direita e esquerda e achar que uma pessoa de direita tem aquele estereótipo, e de esquerda também”, declarou o comandante do Altas Horas.

“Eu, pela história que acho coerente em toda minha vida, me considero um progressista, um homem libertário, um homem que tem nos diretos humanos uma mão e pé estendidos, onde tem um ‘não’ a censura muito grande, um ‘não’ a atitudes racistas, preconceituosas”, explicou o famoso.

Serginho Groisman acrescentou: “Eu não gosto de rotular num país onde tantas pessoas vão falar a respeito do presidente. Tantas pessoas que passaram a criticar o presidente [Jair Bolsonaro] e eram favoráveis a ele, são consideradas de esquerda”.

Sabatinado por jornalistas, o apresentador falou se pensa em aprofundar o debate político em seu semanal. “A minha história conto em programas como esse onde realmente a palavra é livre, o pensamento é livre”, disparou.

“A gente precisa ficar absolutamente atento ao que está acontecendo, porque eu não acredito que uma canetada acabe com tudo, mas é preciso ficar de olho muito aberto porque a liberdade, às vezes, é muito ameaçada, verbalmente, ameaçada factualmente, mas acredito muito na resistência da própria sociedade”, completou o famoso.