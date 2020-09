Serginho Groisman lembra polêmica e diz que não há negros na equipe do Altas Horas

Serginho Groisman abordou diversos assuntos na entrevista do Roda Viva, da TV Cultura, inclusive uma polêmica de 2018. O apresentador lembrou quando a dupla César Menotti e Fabiano fez uma piada racista no Altas Horas, da Globo.

Os sertanejos causaram polêmica com fala na qual se referia ao samba como “coisa de bandido”. “Essa dupla (sertaneja) já esteve no programa várias vezes antes e já havia contado essa história. Essa história, basicamente, é como um irmão é um pouco mais inteligente, e o outro comete barbaridades”, iniciou o apresentador.

“Eles pegaram uma piada, uma história, que foi contada por um sambista, que ia ao presídio e que um dos dois (cantores) sempre se atrapalhava. O César Menotti falava uma coisa, o Fabiano retrucava de um jeito totalmente estabanado”, comentou Serginho Groisman.

O comunicador também disse: “Uma história que era engraçada e, na verdade, não se prestou atenção no final, onde eles falam: ‘Mas samba é coisa de bandido’. Essa história começou a refletir de uma maneira por um lado muito coerente”.

Segundo o global, a polêmica gerou uma conversa interna com os produtores do programa. “Na minha equipe já teve negros. Nesse momento, não. Mas se a gente falar de gêneros, têm. Acho que uma atitude que a gente tem perante a sociedade tão clara durante tantos anos tem sentido nesses momentos em que a gente faz uma reflexão um pouco mais profunda”, avaliou o apresentador.

No #RodaViva, @oserginho comenta uma participação da dupla César Menotti e Fabiano no Altas Horas em 2018 e uma piada no programa que gerou polêmica. pic.twitter.com/7fCdKTuPDT

