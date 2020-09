Série documental sobre turnê de despedida de Xuxa tem títulos registrados

A série documental produzida pela Endemol Shine para a HBO GO, que vai passar pelos últimos shows da carreira musical de Xuxa Meneghel, já tem dois possíveis títulos. Xuxa, Eu Te Amo e O Último Voo da Nave são os nomes escolhidos e devidamente registrados no INPI; ambos estão em análise.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, a ideia inicial é realizar um trabalho parecido com o feito com Sandy e Junior no Globoplay. A produção será uma das muitas novidades que a apresentadora promete lançar nos próximos tempos.

Em entrevista recente ao Otalab, programa de Otaviano Costa, no UOL, Xuxa revelou que a produção da HBO vai mostrar depoimentos de amigos e amigas, além de várias pessoas que fizeram parte da sua vida.

O documentário também mostrará na íntegra dos dois shows de Xuxa, sendo um no Brasil e o outro na Argentina, país onde a apresentadora chegou a fazer um imenso sucesso.

Ainda não está confirmado se a nova produção da HBO será disponibilizada apenas no streaming ou fará parte da programação do canal. O que se sabe é que toda a produção deverá ser cercada de uma grande logística e um alto investimento, principalmente para seguir os padrões luxuosos do canal internacional.