Séries da DC Universe vão fazer parte do catálogo da HBO Max

Com a mudança do serviço de streaming da DC Universe, as séries originais da plataforma vão fazer parte da HBO Max. A confirmação foi anunciada nesta sexta-feira (18), com a criação do DC Universe Infinite, que vai disponibilizar diversas histórias em quadrinhos de forma digital a partir de 21 de janeiro de 2021.

(Reprodução)Fonte: DC Universe

Na nova casa, algumas das séries mais populares do DC Universe já foram renovadas para novas temporadas. É o caso, por exemplo, da animação Harley Quinn, que em breve estreará sua 3ª temporada.

Outros títulos que também vão migrar de streaming são Titans (3 temporadas), Doom Patrol (3 temporadas), Young Justice (3 temporadas) e Stargirl (1 temporada).

Vale lembrar também que Stargirl terá uma 2ª temporada lançada exclusivamente no canal The CW.

(Reprodução)Fonte: DC Universe

Os assinantes atuais da DC Universe receberão ofertas exclusivas para também assinarem este conteúdo na HBO Max. Já o DC Universe Infinite promete trazer ao público cerca de 24 mil títulos dos quadrinhos, com leituras offlines ilimitadas, acesso dos membros a eventos de fãs da DC e novidades da DC Universe Infinite Originals.

Jim Lee, diretor de criação da DC, afirmou, por meio de um comunicado oficial, que pretende trazer o melhor dos quadrinhos da empresa para os fãs nessa nova plataforma.

“Estou animado em compartilhar que novas edições dos personagens favoritos estarão sendo lançadas na plataforma o quanto antes”, garantiu. “Não existe momento melhor para ser um fã da DC do que agora”, completou.