Séries na História: veja 10 curiosidades da Criminal Minds, que faz 15 anos

No ar desde 2005 pela CBS, Criminal Minds fechou sua história de sucesso na televisão com sua 15ª temporada, exibida até fevereiro deste ano. No dia 22 de setembro de 2020, a série marca 15 anos desde sua estreia e, pela 1ª vez nesse meio tempo, não houve uma nova temporada sendo exibida para a tristeza de uma boa parte dos fãs.

Pensando em relembrar alguns dos momentos mais marcantes de Criminal Minds, nesta lista veremos algumas das curiosidades mais interessantes que talvez você não sabia.

1) Título diferente

Inicialmente, Criminal Minds teve um título diferente do oficial. A série se chamou Quântico até menos de 2 meses antes da CBS anunciar sua estreia para o outono no horário nobre de 2005/2006. Imagine se esse título tivesse sido mantido? Até que faz um pouco de sentido, não é mesmo?

2) Elenco fixo

A atriz Kirsten Vangsness, intérprete de Penelope Garcia, inicialmente faria apenas uma pequena participação na 1ª temporada, mas acabou ficando para o elenco fixo da série. Segundo ela, o relacionamento de sua personagem com Derek Morgan (Shemar Moore) pode ter garantido isso.

3) Alergia a lentes

O ator Matthew Gray Gubler era alérgico a soluções para lentes de contato e por isso seu personagem Spencer Reid usava óculos nos episódios. Dessa forma, Spencer parecia um verdadeiro nerd, segundo o que algumas pessoas diziam para ele.

4) The Young and the Restless

No 7º episódio da 4ª temporada, intitulado Memoriam, o personagem Derek Morgan (interpretado por Shemar Moore) aparece assistindo à novela The Young and the Restless, também exibida pela CBS. O fato curioso é que o ator esteve no elenco dessa novela por mais de 1 década.

5) Made in Korea

A série fez tanto sucesso que inspirou a criação de uma versão sul-coreana, também chamada de Criminal Minds (keu-li-mi-neol Ma-in-deu). Lee Joon-gi, um dos membros do elenco principal, inclusive ganhou um prêmio muito importante em 2017 por seu desempenho na série.

6) Criminal Minds game

Além da série coreana, Criminal Minds também foi adaptada para os video games. Em 2018, Criminal Minds: The Mobile Game ficou disponível e chamou a atenção dos críticos por causa do design dos personagens.

7) Amigas em outra série

A atriz Aisha Tyler, que interpretou Tara Lewis, apareceu pela 1ª vez na série como personagem recorrente na 11ª temporada. Ela chegou para substituir Kate Callahan, interpretada por Jennifer Love Hewitt, que precisou se ausentar da produção.

A curiosidade é que ambas protagonizaram juntas Ghost Whisperer, também da CBS, sendo melhores amigas.

8) Criminal Minds x Friends

Tanto a atriz Aisha Tyler como Paget Brewster (intérprete de Emily Prentiss) tiveram participações importantes em suas carreiras como interesses amorosos de Joey Tribbiani (interpretado por Matt LeBlanc) na série Friends, da NBC.

9) Elenco em família

Na vida real, a atriz A.J. Cook é mãe de Mekhai Allan Andersen e Phoenix Sky Andersen. Em Criminal Minds, ambos também interpretaram os filhos de sua personagem, Jennifer Jareau, representando Henry e Michael, respectivamente.

10) Cronograma de filmagens

Para finalizar, vale lembrar que as duas últimas temporadas de Criminal Minds foram filmadas de uma só vez, consecutivamente. Para se ter uma ideia de como o cronograma foi organizado, basta ver como o último dia de filmagens de Joe Mantegna, intérprete do personagem David Rossi, aconteceu: cerca de 9 meses antes do final oficial da série ser exibido na CBS.