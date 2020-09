Séries na História: veja 10 curiosidades de Friends, que celebra 26 anos

Em 1994, estreava na NBC uma das principais séries da história da TV: Friends. O programa fez tanto sucesso nos anos seguintes que se tornou um verdadeiro ícone da cultura pop ao mostrar o divertido relacionamento do grupo de seis amigos moradores de Nova York.

Para comemorarmos o aniversário de 26 anos do programa, que estreou nesta mesma data, em 1994, confira uma pequena lista com algumas curiosidades sobre a série Friends!

1. Courteney Cox quase interpretou Rachel

(NBC/Reprodução)Fonte: Little Things

Antes da escolha de Jennifer Aniston para o papel de Rachel, a personagem foi oferecida à Courteney Cox, que após ler o roteiro, pediu para interpretar Monica. Segundo a atriz, ela se identificava mais com a personalidade da personagem, principalmente em relação à obsessão de limpeza e competitividade.

2. Os roteiristas se tornaram criativos para cortar custos

(NBC/Reprodução)Fonte: Little Things

No início, o programa não contava com um orçamento alto. Então, visando a economia, os roteiristas desenvolveram episódios totalmente focados em apenas um cenário, como no caso do capítulo “The One Where No One’s Ready”, que se passou inteiramente no apartamento de Monica e Rachel.

3. Gunther era um barista de verdade

(NBC/Reprodução)Fonte: Little Things

James Michael Tyler foi escolhido para interpretar Gunther pelo simples fato dele ser o único presente no set de filmagem que era capaz de operar a máquina de café expresso. Ele manteve seu emprego de barista até a 4ª temporada.

4. Lisa Kudrow queria que Phoebe tocasse bongôs

(NBC/Reprodução)Fonte: Little Things

Lisa teve dificuldades em aprender a tocar violão. Antes dela receber algumas aulas que lhe ensinaram pelo menos os acordes básicos, a atriz sugeriu que Phoebe tocasse bongôs ao invés do violão.

5. Lisa tinha medo do pato de Chandler e Joey

(NBC/Reprodução)Fonte: Little Things

Além dos problemas com o violão, Lisa teve que enfrentar um de seus medos: o pato de Chandler e Joey. Pois é, quem via Phoebe interagindo tranquila com o animal não imaginava o pavor que ela tinha por trás das câmeras.

6. Jennifer quase não voltou para a última temporada

(NBC/Reprodução)Fonte: Little Things

A carreira de Jennifer Aniston no cinema estava decolando e a atriz teve dificuldade em conciliar sua agenda. Isso quase a fez desistir de participar da última temporada, no entanto, a redução dos 24 habituais episódios para apenas 18 facilitou a participação de Aniston na conclusão.

7. Matt LeBlanc e Jennifer Aniston não gostaram do romance entre Joey e Rachel

(NBC/Reprodução)Fonte: Little Things

Os intérpretes de Joey e Rachel foram contra o relacionamento romântico dos personagens. Matt LeBlanc comentou em uma entrevista que achava o casal “totalmente inapropriado”.

8. Ellen DeGeneres recusou interpretar Phoebe

(NBC/Reprodução)Fonte: Little Things

Antes de escolherem Lisa para ser Phoebe, a produção do programa ofereceu o papel para Ellen DeGeneres, que acabou recusando trabalhar em Friends.

9. Quase todos os 6 personagens principais se beijaram

(NBC/Reprodução)Fonte: Little Things

Sem contar os irmãos Monica e Ross, quase todos os outros personagens do elenco se beijaram. Até mesmo Joey beijou Chandler durante um Ano Novo. Além disso, tivemos o episódio “The One That Could Have Been”, que trouxe uma realidade alternativa para os personagens. Somente Phoebe e Monica não se beijaram.

10. A estátua do cachorro branco realmente pertencia a Jennifer

(NBC/Reprodução)Fonte: Little Things

Quando Joey saiu de seu apartamento com Chandler, ele comprou uma estátua cara de um cachorro branco, pois, segundo ele, agora ele tinha dinheiro para comprar coisas assim. A estátua era de Jennifer, que havia ganhado de presente de uma amiga.