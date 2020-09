Séries na Semana: retorno da 7ª temporada de The 100 é destaque

A pandemia de coronavírus tem afetado a produção de filmes e séries, e isso se reflete na programação da TV, que tem poucas produções inéditas sendo exibidas atualmente.

O destaque da programação das Séries na Semana vai para o retorno de The 100 após um pequeno hiato, partindo agora para a reta final de quatro episódios que encerrarão a 7ª temporada e a série como um todo.

L.A.’s Finest, estrelada por Jessica Alba, retorna à TV nesta semana para a 2ª temporada. Além disso, a HBO vem com três grandes séries, duas exibidas na TV e uma exclusivamente no streaming HBO Max. Lovecraft Country recebe o 5º episódio, enquanto o documentário The Vow e a série de Ridley Scott Raised by Wolves avançam.

Após a estreia dos primeiros três episódios, The Boys terá nesta semana o 4º capítulo da 2ª temporada no Amazon Prime Video. Outros destaques são a chegada da animação Madagascar: A Little Wild no Hulu, a estreia da 2ª temporada de A Divisão no Globoplay e A Duquesa e Julie and the Phantoms na Netflix. Family Business, The Gift e StarBeam chegam à Netflix para a 2ª temporada.

Confira o que mais será exibido ao longo desta semana na TV e no streaming:

Segunda-feira (07/09)

Madagascar: A Little Wild (Estreia da 1ª temporada no Hulu)

Record of Youth (Estreia na Netflix — episódio inédito 1×1)

Terça-feira (08/09)

StarBeam (Estreia da 2ª temporada na Netflix)

Quarta-feira (09/09)

The 100 retorna à TV para episódios finais. (The CW/Reprodução)Fonte: TV Insider

The Home Edit — A Arte de Organizar (Estreia da 1ª temporada na Netflix)

Linha de Tensão (Estreia na Netflix)

Woke (Estreia da 1ª temporada no Hulu)

L.A.’s Finest (Episódio inédito — 2×1)

The 100 (Episódio inédito — 7×13)

Quinta-feira (10/09)

A 2ª temporada de A Divisão chega ao Globoplay. (Globoplay/Divulgação)Fonte: UOL

Julie and the Phantoms (Estreia da 1ª temporada na Netflix)

Memórias de Idhún (Estreia da 1ª temporada na Netflix)

A Divisão (Estreia da 2ª temporada no Globoplay)

The Gift (Estreia da 2ª temporada na Netflix)

Raised by Wolves (Episódio inédito — 1×4)

Star Trek: Lower Decks (Episódio inédito — 1×6)

Sexta-feira (11/09)

The Boys recebe novo episódio no Amazon Prime Video. (Amazon/Reprodução)Fonte: Empire

A Duquesa (Estreia da 1ª temporada na Netflix)

Family Business (Estreia da 2ª temporada na Netflix)

The Boys (Episódio inédito — 2×4)

Room 104 (Episódio inédito — 4×8)

Domingo (13/09)

Lovecraft Country (Episódio inédito — 1×5)

The Vow (Episódio inédito — 1×4)