Serviços do Google passam por instabilidade nesta quinta-feira (24)

Na noite desta quinta-feira (24), diversos serviços do Google estão passando por instabilidade. Gmail, Google Drive, Google Agenda e YouTube estão entre os que demonstraram problemas.

De acordo com registros do site DownDetector, as reclamações começaram por volta das 22h. De acordo com o mapa do site, a região mais afetada no Brasil foi a Sudeste.

Enquanto alguns serviços estão completamente fora do ar, outros apresentam lentidão no carregamento. O Google ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso.