Sete de Setembro: Google lança doodle com as cores da bandeira do Brasil

Quem acessou o Google hoje deve ter notado que mais uma vez o site alterou o layout de seu doodle para comemorar o feriado da Independência do Brasil. O doodle do buscador, que já ganhou diversos designs diferenciados de acordo com a data comemorativa, agora trouxe as cores da nossa bandeira e uma fonte cheia de detalhes com um visual que lembram fitas.

O Google utilizou ainda o Twitter para em uma postagem destacar a homenagem ao dia da independência do Brasil. Na postagem, além de trazer uma mensagem comemorativa, o perfil do buscador exibiu a imagem do doodle utilizado neste 7 de setembro.

Today’s #GoogleDoodle commemorates Brazil’s Independence Day, known in Portuguese as the Sete de Setembro (7th of September) or Dia da Pátria (Nation Day) ???? ? https://t.co/fdSRunIpKq pic.twitter.com/tezqHK366M — Google Doodles (@GoogleDoodles) September 7, 2020

Utilizadores do buscador já estão acostumados a ver o doodle da empresa trazendo alguns visuais diferentes, não só em referência a datas comemorativas, mas também com eventos da cultura pop e com mensagens de engajamento social.

Cabe destacar ainda, que o doodle da Independência do Brasil é exibido apenas para usuários do buscador que acessarem o site por aqui, já que em outras localidades o doodle pode ser o padrão ou referente a alguma data festiva local.

Para mais informações sobre a Independência do Brasil, basta clicar diretamente no doodle do Google para ter acesso a diversos links que trazem mais informações sobre o ocorrido em 7 de setembro de 1822 na capital paulista.