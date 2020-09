Sex Education: 3ª temporada ganha novos nomes no elenco

Nesta quinta-feira (24), por meio de suas redes sociais, a Netflix anunciou três novos membros de elenco para a 3ª temporada de Sex Education. A cantora e compositora Dua Saleh, junto de Jason Isaacs (famoso por interpretar Lucius Malfoy na Saga Harry Potter) e Jemima Kirke (a Jessa de Girls, da HBO) darão vida a novos personagens na série.

Confira a publicação oficial:

SEX EDUCATION S3 CAST NEWS:

~@jemimakirke is joining as Moordale’s new headmistress ‘Hope’

~Dua Saleh (@doitlikedua) is playing ‘Cal’, a student who clashes with Hope

~Jason Isaacs (@jasonsfolly) is playing ‘Peter Groff’, Mr Groff’s more successful/less modest older brother pic.twitter.com/zkfGCm9hje

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 24, 2020