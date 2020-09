Sharp lança novos celulares 5G com tela de 240 Hz e Android 11

Nesta sexta-feira (11), a Sharp lançou no Japão novos smartphones, que trazem algumas especificações bem atuais, além de conectividade 5G e Android 11 pré-instalado. Entre eles, estão o Aquos Zero 5G Basic e o Aquos Sense 5G, que são dois intermediários com ótimo hardware, sendo que o primeiro tem tela de 240 Hz.

Ambos os aparelhos têm design praticamente idêntico, mas podem ser facilmente diferenciados pelo tamanho da tela.

O Aquos Zero 5G Basic é o mais avançado dentre os dois. Ele tem tela OLED de 6,4”, resolução Full HD Plus (1080 x 2340 pixels) e taxa de atualização de 240 Hz. Há um pequeno notch para abrigar a câmera frontal.

Sharp Aquos Zero 5G Basic.Fonte: Gizchina/Reprodução

O chip é o Snapdragon 765, acompanhado de 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Há ainda uma variante com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Essa configuração demonstra que o aparelho se sai bem ao rodar todo tipo de aplicativo, incluindo jogos com alto nível de detalhes.

Na parte posterior do chassi temos uma câmera tripla, com um sensor principal, de 48 MP, um sensor wide, de 13,1 MP, e um sensor telefoto, de 8 MP. A câmera frontal tem 16,3 MP. A bateria tem uma boa capacidade, com 4.050 mAh, mas não impressiona.

Já o Aquos Sense 5G tem tela LCD de 5,8”, com resolução Full HD Plus (1080 x 2280 pixels). Menos potente que o modelo anterior, ele é equipado com o Snapdragon 690, tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento.

Sharp Aquos Sense 5G.Fonte: Gizchina/Reprodução

Ele também tem câmera traseira tripla, mas os sensores possuem capacidades diferentes. O principal tem 12 MP, enquanto que os extras têm 12 MP e 8 MP. A bateria tem 4.570 mAh.

Algumas especificações estão presentes nos dois aparelhos, como conectividade 5G, leitor de impressões digitais sob a tela, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C e Certificação IP68, além saírem de fábrica com o Android 11.