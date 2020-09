She-Hulk: Tatiana Maslany, de Orphan Black, será a heroína na série

Tatiana Maslany, conhecida por seu trabalho em Orphan Black, deverá ser a protagonista de She-Hulk. De acordo com a Variety, a atriz está em fase final de negociação para assumir o papel na nova série do MCU no Disney+, que irá narrar a origem da heroína.

Com isso, a produção deve estar nos planos da Disney para ser iniciada em breve. Na última segunda-feira (15), foi divulgado que Kat Coiro assumirá a direção e a produção executiva da série. Ela é conhecida por ter trabalhado em produções como Brooklyn Nine-Nine e Disque Amiga Para Matar.

Tatiana Maslany é conhecida pelas várias personagens em ‘Orphan Black’Fonte: IMDb/Reprodução

Ainda não há informações sobre outros atores ou personagens, mas a trama deverá ser fiel à história da She-Hulk. Nos quadrinhos, a prima de Bruce Banner, a advogada Jennifer Walters, adquire os poderes do Gigante Esmeralda após realizar uma transfusão de sangue.

A personagem também fez parte dos Vingadores, além da Força-V, um grupo formado apenas por heroínas da Marvel. Com isso, é possível que a Disney esteja pensando em utilizar a personagem em filmes, além do conteúdo do serviço de streaming.

Até o momento não há informações sobre início da produção de She-Hulk ou quando ela deve estrear. Enquanto isso, o Disney+ está marcado para ser lançado na América Latina no dia 17 de novembro.