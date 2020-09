Shopping Aricanduva oferta novas oportunidades de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Localizado na Zona Leste da grande São Paulo (SP), o Centro Comercial Aricanduva é o maior Shopping da América Latina com mais de 500 lojas e áreas de lazer. Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários, o shopping faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOJAS Caixa Polo Jack Niazi Chohfi Auxiliar de Escritório Ajudante de Cozinha Temakeria Makis Place Rolls & Rock Vendedor Santa Lolla Vendedor(a) Aricanduva Ajudante de Cozinha Mister Árabe Vendedor Lilica & Tigor Vendedor Polo Jack Vendedor(a) Alquimia

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Shopping Aricanduva. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.