Showrunner de The 100 fala sobre morte chocante no episódio 7×13

Atenção, spoilers à frente!

Em The 100 7×13, presenciamos um dos momentos mais chocantes da série até então. No episódio, lançado recentemente, vemos o conflito entre Bellamy e Clarke crescer, afinal, ele é devoto a Bill e vai contra o posicionamento de Clarke, que visa proteger Madi e o caderno no qual estão as lembranças envolvendo a Chama.

Quando Bellamy tentar pegar o tal caderno para entregar ao seu povo, Clarke não tem outra opção e atira nele. A situação é chocante e surpreendeu os fãs.

O episódio 7×13 é um dos mais surpreendente da 7ª temporada de The 100 e deixou os espectadores na expectativa sobre o que mais pode acontecer até o fim da série.

Bellamy está mesmo morto?

De acordo com Jason Rothenberg, showrunner de The 100, Bellamy morreu. Jason usou sua conta no Twitter para relembrar aos espectadores que a série gira em torno da sobrevivência e dos empecilhos que aparecem no caminho.

Para Clarke, Bellamy era um obstáculo para sua sobrevivência e foi preciso se livrar dele para proteger o bem maior.

Ainda em sua publicação, Rothenberg agradeceu a Bob Morley, ator responsável por dar vida a Bellamy ao longo das sete temporadas.

Foi um processo gratificante ver Bellamy crescer, mesmo que sua participação tenha chegado ao fim em The 100 7ª temporada.