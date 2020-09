Showrunner de The Boys explica motivo de lançar episódios semanais

Na sexta-feira passada (4), estreou no Amazon Prime Video a 2ª temporada de The Boys. Porém, diferentemente do que o público se acostumou a ver, a nova temporada não chegou completa na plataforma. Foram lançados apenas os três primeiros episódios e, a cada semana (toda sexta-feira), um novo episódio será adicionado ao streaming até a conclusão da temporada, programada para acontecer em 9 de outubro.

(Amazon Studios/Reprodução)Fonte: Collider

Parte do público reagiu negativamente à decisão do lançamento de episódios semanais, no entanto, o showrunner da série, Erik Kripke, defendeu a escolha, dizendo que, dessa maneira, o público consegue aproveitar a série melhor e por mais tempo.

“Quando lançamos tudo de uma vez, as pessoas consomem toda a série e ela vira um sucesso momentâneo, depois cai no esquecimento”, disse Kripke, que completou. “Você pode comentar sobre a temporada como um todo, mas também é muito bom analisar as particularidades de cada episódio. Há tantos bons momentos na 2ª temporada e queremos dar tempo para causar impacto, sabe? ”.

Atualmente, a 2ª temporada de The Boys conta com quatro episódios disponíveis na plataforma.

Vale lembrar que, mesmo com a 2ª temporada ainda em exibição, The Boys já foi renovada para a 3ª temporada, que já anunciou a adição de Jensen Ackles, o Dean Winchester de Supernatural, para o seu elenco.

Você concorda com a decisão por episódios semanais? Deixe seu comentário!