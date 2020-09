Sidney Rezende assume bancada do Visão CNN e estreia programa de rádio · .

Sidney Rezende ganhará mais espaço na CNN Brasil. A partir de 5 de outubro, ele inicia duas novas empreitadas na empresa. Na programação televisiva, o jornalista assumirá a bancada do Visão CNN, ocupando o lugar de Evandro Cini. Já na CNN Rádio, o comunicador comandará a faixa matinal de notícias, exibida das 10h ao meio-dia.

De acordo com apuração do ., Rezende será efetivado como apresentador titular do telejornal. Já Evandro Cini deve ir para reportagem.

No ar no Visão entre 13h e 15h30 no canal de notícias, Sidney Rezende competirá com sua amiga e também jornalista Maria Beltrão, da GloboNews. Ele fez parte do quadro de profissionais do canal do Grupo Globo entre 1997 e 2015 e, em diversas ocasiões, chegou a substituir Maria na apresentação do Estúdio I, que vai ao ar entre 13h e 16h.

Na CNN, o jornalista tem participado desde 27 de julho do quadro Liberdade de Opinião, em que ele e Alexandre Garcia comentam o cenário político atual de acordo com seus pontos de vista. O quadro é exibido no Novo Dia e no próprio Visão.

Profissional em alta no canal, Rezende também comandará a apresentação das notícias do dia na CNN Rádio, na faixa das 10h às 12h, ao lado de Thaís Herédia. Ele trabalhará nos estúdios da CNN no Rio de Janeiro, enquanto ela estará na sede do canal em São Paulo. Juntos, os dois ainda vão interagir com repórteres que trarão perspectivas dos principais assuntos do dia.

Rezende é experiente em rádio: trabalhou durante mais de 20 anos na CBN, do Grupo Globo. Em 2018, o jornalista lançou a sua rádio online, a SRzd São Paulo. Já Thais Herédia foi contratada do SBT, da Band e da Globo e é especialista em economia.

O conteúdo da CNN em rádio é uma parceria do canal com a Rádio Transamérica. Serão duas faixas de jornalismo, das 6h às 12h e das 18h30 às 19h30, além de entradas ao vivo ao longo do dia.

