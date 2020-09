Sikêra Jr faz brincadeira com fogo ao vivo e homem jumento rouba a cena

Sikêra Jr promoveu mais uma brincadeira perigosa no Alerta Nacional. Na última sexta-feira (4), o apresentador lançou uma espécie de roda de fogo na fase final da atração e exigiu que o seu elenco pulasse pelo arco em chamas montado na sede da TV A Crítica, em Manaus.

O quadro contou com as presenças de nomes conhecidos pelo público que acompanha o policialesco, como o Machadão e o Homem Jumento. “Machadão! Vem Machadão! Vai Machadão, com força! O Rio Grande do Norte tá com você!“, anunciou Sikêra.

No pulo, o profissional caiu e se enrolou com o fogo, mas o desespero não tirou a alegria do contratado da RedeTV!, pelo contrário. “Aê! Sensacional! Brasil! Machadão! Machadão! Machadão!“, disparou.

Outro protagonista do momento bizarro foi o Homem Jumento, que virou motivo de enquete ao vivo, proposta pelo apresentador. “O jumento vai morrer ou não vai?“, questionou. Por causa do tempo, o famoso emendou: “Vai acabar o tempo! Vai jumento! Vai! Vai!“.

A graça saiu de Manaus e parou nos estúdios da RedeTV! em São Paulo. Mauro Tagliaferri e Amanda Klein acompanharam tudo e, sorridentes, abriram o principal telejornal da emissora. “Não deu para o jumento… Fique agora com o RedeTVNews. Boa noite pra você“, começou Mauro. “Ficou com medo, né? Na última hora… Boa noite, seja bem-vindo ao RedeTVNews…“, completou Amanda.

Confira:

Machadão pega fogo ao vivo (literalmente) na RedeTV! #AlertaNacional pic.twitter.com/KlMMJaeJkE — Ricardo S (@RickSouza) September 4, 2020