Silvia Abravanel posta foto rara com Silvio Santos e lamenta distância

Silvia Abravanel decidiu usar sua rede social, nesta quinta-feira (3), para resgatar um momento ao lado do seu pai, Silvio Santos. Isolada por causa da pandemia do novo coronavírus, a apresentadora ainda lamentou as saudades do patriarca.

“Pouco importa a distância que nos está separando. Existe um amor entre nós que é mais forte! Saudades, meu herói. Saudades, pai. Meu mestre. Meu pai, meu melhor amigo. Tudo vai ficar bem. Te amo”, escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores artista do SBT aproveitaram para elogiar o clique. “Que linda declaração de amor e gratidão”, escreveu um fã de Silvia Abravanel.

“Esse paizão que o Brasil ama”, disse outro admirador. “Que tudo isso passe logo e todos possam se abraçar com segurança novamente”, desejou um terceiro seguidor, falando sobre a pandemia.

Recentemente, a famosa utilizou o seu perfil no Instagram para relembrar momentos da juventude. No registro, a apresentadora aparece com 17 anos já atrás de um microfone. Com o clique feito há 32 anos, ela refletiu sobre medos e suas principais características.

“Que saudades dessa menina! Que desde pequena, aprendia a ser guerreira. Nem todas nascem guerreiras, da fragilidade e doçura da menina surge, das cinzas da decepção e da imensidão da realidade a mulher guerreira, forte, decidida, destemida. Porque a vida começa onde termina o medo! Então lute e acredite em si mesmo!“, escreveu a famosa sobre a lembrança de 1988.