Silvio Santos se irrita e manda cortar escalada do SBT Brasil · .

DENNIS PAGI e LUCIANO GUARALDO – Publicado em 07/09/2020, às 20h24 – Atualizado às 20h47

Sem poder gravar seu programa e trancado em casa por causa da pandemia do novo coronavírus, Silvio Santos voltou a aprontar nesta segunda-feira (7). Em pleno feriado, ele ligou em sua emissora para mexer no SBT Brasil. Irritado, mandou retirar do telejornal a escalada, momento em que os âncoras apresentam as principais notícias do dia.

O . apurou com fontes dentro do SBT que Silvio não teria gostado de uma escalada que viu na semana passada e exigido que essa introdução fosse cortada. Nesta segunda, os apresentadores Marcelo Torres e Márcia Dantas apenas desejaram “boa noite” e já foram direto para a primeira notícia do dia, sobre como a população do Rio de Janeiro não respeitou o distanciamento social nas praias.

Na sequência, foi exibida uma reportagem sobre bailes funks em São Paulo. Os dois jornalistas só deram um panorama do que ocorreria no resto da edição ao término do primeiro bloco, quando anunciaram o que viria depois do intervalo.

Nos bastidores do SBT Brasil, ninguém sabe se a mudança é definitiva, válida apenas para a edição deste feriado ou se segue em vigor até o dono da emissora ter outro rompante e mandar tudo mudar novamente.

Procurado pela reportagem, o SBT não se pronunciou sobre o fim da escalada na edição desta segunda até a conclusão deste texto.

Devaneios do patrão

Não é a primeira vez que Silvio faz alterações na grade do SBT sem razão aparente durante esse período em que ele está isolado em sua casa. Em 23 de maio, por exemplo, ele mandou cancelar a edição do dia do seu principal telejornal –que não foi exibido pela primeira vez desde 2005.

O motivo do cancelamento? Evitar repercussões contra o presidente Jair Bolsonaro após a divulgação do vídeo da reunião ministerial no dia anterior (22). De acordo com os funcionários da emissora, desde o início do sábado, já havia uma orientação de que o SBT Brasil estava proibido de noticiar qualquer coisa referente à conversa do presidente com seus ministros e que nada de Bolsonaro deveria ser citado. O jornal, no entanto, seria mantido “normalmente” na grade.

Mas durante a tarde, após uma reunião do alto escalão do Jornalismo, veio a informação de que o telejornal não seria colocado no ar. Apesar da ordem, a equipe continuou produzindo o noticioso normalmente, na expectativa que a medida fosse revertida, o que não aconteceu. Todos foram dispensados às 19h30 –15 minutos antes de o programa entrar no ar naquele dia.

O alvo mais frequente do patrão, porém, é o Triturando, que já mudou de nome, horário, de apresentadores e até de formato –ele chegou a criar o Notícias Impressionantes para o horário, mas voltou atrás no dia seguinte e jogou o programa com Chris Flores para o fim de semana.

As mudanças constantes do patrão fizeram Lívia Andrade insinuar que foi feita de palhaça pelo seu empregador. “Vou ali comprar um nariz vermelho”, escreveu ela nas redes sociais após o retorno do Fofocalizando ser cancelado três dias depois do seu anúncio oficial. “Terapia ou tarja-preta, o que vocês recomendam?”, reclamou.

