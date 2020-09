Simaria é impedida de se encontrar com a filha e fica aos prantos ao vê-la chorando

Por causa da pandemia da Covid-19 e todos os impedimentos que esse vírus nos causa, vários famosos estão fazendo testes preventivos para dar prosseguimento às suas vidas. Esse foi o caso de Simaria Mendes, da dupla com Simone, que foi diagnosticada com o novo coronavírus.

Devido ao fato de ter testado positivo para o vírus, a baiana teve que se isolar de seus familiares e consequentemente de sua filha Giovanna, de 8 anos. A cantora fez um print de uma conversa em vídeo com a herdeira e ficou emocionada ao vê-la triste: “Não chora, minha princesa, que quebra meu coração“.

Vale lembrar que Simaria também é mãe de Pawel, que completa 5 anos de vida em setembro, e postou uma foto do pequeno, também em seu perfil do Instagram. As crianças são frutos do seu casamento com Vicente Escrig, que começou em 2009.

A irmã de Simone Mendes descobriu que estava com a Covid-19 porque fez um teste, mesmo sem apresentar sintomas, requisito para uma viagem com a família para à Espanha, onde tem uma casa. Seu marido e suas filhas, no entanto, não foram infectados com o vírus.

Sendo assim, a viagem da família foi cancelada e vários fãs e famosos tem querido saber do estado de saúde da artista. Simaria continua em casa, mas se isolou dentro do próprio quarto e não mantém contato com ninguém, assim como afirmou nas redes sociais anteriormente.

Confira: