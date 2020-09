Simaria revela estado de saúde após Covid-19 e distância dos filhos

Assim como muitos famosos e mais outros 4 milhões de brasileiros, Simaria foi diagnosticada com o novo coronavírus. Isolada dentro da própria casa, a parceira de Simone Mendes está tendo que lidar com demandas como a saudade da família.

Em rápida entrevista ao Extra, a cantora contou que a Covid-19 não trouxe muitos sintomas: “Eu estou bem. Tive sintomas bem leves, praticamente assintomática. O mais difícil foi ficar isolada no meu quarto, longe dos meus filhos e marido”.

Para Simaria, o mais complicado disso tudo é a distância de Giovana (9) e Pawel (3), suas duas crias, fruto do casamento com o espanhol Vicente Escrig. “As crianças são pequenas e sentem falta, em alguns momentos choraram… é de cortar o coração”, diz ela, confinada dentro do próprio quarto.

“Em breve estarei de alta e tudo vai voltar ao normal aqui em casa. Minha família é a coisa mais importante que tenho na vida e esse isolamento é fundamental para a proteção de todos”, prosseguiu a baiana, animada com sua melhora e querendo se livrar do vírus.

Simaria descobriu que estava com a Covid-19 por causa de uma viagem que planejava fazer com a família para a Espanha, onde têm casa. Todos testaram-se preventivamente e a artista foi a única que teve o resultado positivo para a doença.

