Simone tira sarro de si mesma ao mostrar roupa que usa há 10 anos

Além de mostrar seu talento na música, em dupla sertaneja com Simaria, Simone Mendes costuma usar suas redes sociais para compartilhar fotos pessoais, desabafos e mensagens bem humoradas. Numa das mais recentes, tirou sarro de si mesma por um hábito curioso.

A cantora fez uma montagem com fotos em que usa a mesma blusa em 2010, 2014 e 2020. Com seu jeito irreverente, brincou na legenda do post, feito na quinta-feira (3): “Enquanto não rasgar a gente tá vestindo, né não colega?! E se rasgar ‘nóis’ manda pra costureira“.

Na imagem que ilustrou a publicação, tirada de um tweet, também constava a seguinte mensagem: “Então quer dizer que eu não posso usar 70 vezes a roupa que eu comprei com meu dinheiro e lavei na minha máquina, e enxuguei no meu varal?“. Além dos mais de 130 mil likes, foram vários comentários de internautas divertindo-se com o desabafo.

“Dura mais que meus relacionamentos“, brincou uma fã de Simone. “O povo se incomoda com tudo. A roupa por acaso é descartável?“, completou uma segunda pessoa. Uma seguidora confessou fazer o mesmo: “Eu na vida [risos]! Rasgou? Só costurar de novo“.

Também comparando um look antigo seu, o mesmo usado por Tirullipa — numa imitação no programa de Rodrigo Faro — Simone também brincou sobre a possibilidade das pessoas ganharem peso durante esse período de isolamento social: “Quem aí vai ter um antes e depois da quarentena nesse naipe? Eu sim, e vocês?“.



Confira: