Sine de Conselheiro Lafaiete MG oferece novas vagas de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No Estado de Minas Gerais, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego de níveis fundamental, médio e superior aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

OPORTUNIDADES Acabador de mármore e granito Ajudante na montagem de móveis Analista de suprimentos sr Auxiliar administrativo Auxiliar de escrituração fiscal Auxiliar de mecânico a diesel Colocador de piso vinílico Cozinheiro de restaurante Eletricista Encarregado de pintura Engenheiro de minas Fisioterapeuta Fresador cnc Instalador e reparador de rede de telecomunicações Jateador Líder de serviços Mecânico de motocicletas Mecânico diesel Montador de andaimes Montador de andaimes líder Montador de móveis de madeira Motorista carreteiro Oficial de serviços gerais – pcd Operador de caixa – pcd Operador de retroescavadeira Operador de rolo compactador Operador de trator agricola Pintor industrial Projetista de móveis Repositor de mercadorias – pcd Representante comercial autônomo Técnico de produção – pcd Técnico em do meio ambiente Técnico em segurança do trabalho Técnico segurança do trabalho jr – pcd Torneiro cnc Vendedor em domicílio Vendedor interno Vendedor porta a porta Vidraceiro

Fonte tabela: pci

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade do Sine, situada na Praça Barão de Queluz, nº 138, centro, no edifício Dr. Dimas Pena – subsolo, no horário das 8h às 16h, em dias úteis. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento.