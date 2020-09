A morte de Wagner Domingues Costa, o Mr. Catra (1958-2018), completa dois anos nesta terça-feira (9), e um dos filhos do funkeiro não deixou a data passar em branco. Paulo Cesar Colombo Junior, que usa o nome artístico Luck Muzik, prestou uma homenagem ao pai em suas redes sociais. “Sinto a energia dele aqui”, afirmou.

Nos Stories de seu perfil no Instagram, Muzik falou sobre a saudade que tem de Catra e afirmou que o pai estaria orgulhoso das suas conquistas profissionais. Ele segue os passos do funkeiro para escrever a própria história e, além de ser DJ de trap-funk, estilo que une texturas eletrônicas, batidas mais lentas e vozes alteradas no auto-tune, também começou a cantar.

“Ele me ensinou muita coisa, e acredito que ele estaria muito orgulhoso de mim. Queria que ele estivesse aqui para ver o que conquistei nesses dois anos na música. Não esperava cantar depois de ser DJ. Continuo sendo DJ, mas ao mesmo tempo também vou cantar. Vou subir nos palcos sendo DJ de trap-funk. Isso tudo veio através dele. Ele sempre me incentivou”, relatou.

“Só tenho a dizer que tenho muita saudade dele. Queria que ele estivesse aqui para ele ouvir minha música bombar. Tenho certeza que a gente estaria fazendo várias músicas agora”, acrescentou Muzik, que fez sucesso com Ice, primeira música de seu album gravada em parceria com MC Mirella. O clipe tem mais de 14 milhões de visualizações e foi compartilhado por artistas internacionais, como Cardi B.

Muzik ainda andou pela casa para mostrar fotos com Catra em diferentes momentos de sua vida. Ele costumava acompanhar o pai nos shows e vive o universo da música desde pequeno. “Ele está em todo o canto. Não estou sozinho. Em tudo o que faço eu sinto a energia dele aqui o tempo inteiro”, ressaltou.

Mr. Catra morreu em 2018, aos 49 anos, em decorrência de um câncer gástrico. O cantor deixou três mulheres e 32 filhos.

Veja a publicação de Muzik no Instagram: