Skype terá integração nativa no Windows 10 para videochamadas

A Microsoft vai adicionar no sistema operacional Windows 10 alguns atalhos para você realizar chamadas rápidas em áudio ou vídeo no Skype. Para isso, a empresa incluiu botões que agilizam a utilização do recurso “Reunir Agora” do mensageiro em uma das novas atualizações da plataforma.

Quem fez a descoberta foi o insider Rafael Rivera, que encontrou o recurso nativo do Skype (originalmente chamado de “Meet Now”) em um ícone da Barra de tarefas do Windows 10. Além disso, nos comentários do tweet original, um usuário confirmou que encontrou o recurso também entre os resultados de buscas feitas no botão que fica ao lado do Menu Iniciar.

New in 20211: Microsoft experimenting with adding Skype “Meet Now” feature directly into the shell. More info https://t.co/0gnxu3SA9p related tfs/velocity ids 28170999 (MeetNow), 28582629 (MeetNow_Selfhost), and others, see features.txt pic.twitter.com/hayD73fW9T — Rafael Rivera (@WithinRafael) September 11, 2020

Até agora, para criar uma conversa rápida usando o recurso, você precisa abrir o Skype e selecionar o botão “Reunir Agora”. A novidade foi inicialmente incorporada em meio à pandemia do novo coronavírus, quando serviços de videoconferência bombaram com o aumento da demanda de aulas e reuniões à distância.

O recurso apareceu na Insider Preview Build 20211, recentemente liberada para desenvolvedores, e ainda não tem previsão para chegar à versão estável da plataforma.