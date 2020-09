Sob Bolsonaro, Receita Federal promove perseguição a artistas da Globo

Inimiga declarada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a Globo tem observado os seus contratados sofrerem uma perseguição da Receita Federal nos últimos tempos. O órgão tem feito uma devassa nos contratos de, pelo menos, 43 nomes da emissora carioca.

Segundo ., os famosos já receberam notificações do fisco com a exigência de esclarecimentos sobre a relação que mantêm com o canal carioca. Caso a Receita entenda que houve fraude ao fisco, eles teriam que arcar com um valor equivalente ao total do que receberam pelo trabalho na empresa.

Em janeiro, cabe lembrar, a coluna Radar, da revista Veja, revelou as investigações e que o órgão do governo federal já havia notificado 30 artistas; Deborah Secco e Reynaldo Gianecchini constavam na lista.

A publicação agora inclui dois novos nomes alvos: Malvino Salvador e Maria Fernanda Cândido. A identidade das outras celebridades segue sob sigilo pelo órgão.

Segundo o advogado tributarista, que defende os 43 artistas da Globo, Leonardo Antonelli garantiu que tenta arquivar as intimações e evitar a cobrança de imposto retroativo.

“As notificações para prestar esclarecimentos vêm sendo reiteradamente respondidas. As pessoas jurídicas que têm os maiores faturamentos na Globo já receberam, ao menos, três renovações de pedidos de esclarecimento”, afirmou ele ao ..

Em nota, a emissora carioca defende que todas as suas formas de contratação estão dentro da lei. “Todas as formas de contratação praticadas pela Globo estão dentro da lei. Assim como qualquer empresa, a Globo e as empresas que lhe prestam serviços são passíveis de fiscalizações, tendo garantido por lei também o direto de questionar, em sua defesa, possíveis cobranças indevidas”, disparou o canal.