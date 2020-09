Sobrinho faz homenagem a Gugu em tênis e emociona com declaração

André Liberato, sobrinho do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), deixou os seus seguidores emocionados com uma linda declaração de carinho ao tio acompanhado de uma homenagem: a imagem do comunicador, morto em novembro após um acidente doméstico, em um tênis.

O calçado personalizado foi a ponta de uma homenagem marcada por palavras de carinho de André. “Queria fazer uma homenagem diferente de todas as que eu já tinha visto antes, algo que eu pudesse guardar comigo e que tivesse elementos que faziam parte de nossos momentos, frases que marcaram e uma arte que me marcou bastante”, explicou.

“Depois de bastante trabalho, trocas de mensagens e muitas ideias, chegamos nesse trabalho que me emocionou muito”, confessou o primo de João Augusto, Marina e Sofia, os herdeiros de Gugu.

No dia 10 de abril, data em que o apresentador completaria mais um ano de vida, André compartilhou um relato emocionado. “Hoje você estaria completando mais um ano, como queria poder te ligar e te dar um abraço, como queria comemorar nosso aniversário como fazíamos todos os anos, mas Deus precisou de você e te chamou para perto Dele, mas foi cedo de mais. Quanta falta você tá fazendo…”, desabafou.

Recentemente, quem lembrou do loiro foi Rose Miriam Di Matteo. A ex-companheira do apresentador resgatou um vídeo onde ele filmava um momento em família com os filhos no carro, aparentemente presos no trânsito de Orlando, nos EUA.

Confira: