SoftBank lança robô ‘garçom’ para suprir escassez no Japão

Em razão da escassez de mão de obra no Japão, a SoftBank anunciou nesta segunda-feira (28), um robô para o setor de alimentação desenvolvido pela startup parceria Bear Robotics, que tem sede nos Estados Unidos. Esta iniciativa promete ser a solução para restaurantes que estão sofrendo com as legislações restritivas implementadas durante a pandemia de covid-19.

O robô, batizado de “Servi”, vai trabalhar como uma espécie de garçom, equipado com câmeras 3D e sensores LiDAR que permitem que ele se movimente entre a cozinha e as mesas, usando bandejas para levar os pedidos dos clientes.

O sistema pode ser operado remotamente via tablet ou de forma direta, através de comandos na tela sensível ao toque disposta em cada robô. Conforme as especificações da Bear Robotics, cada Servi pode trabalhar de 8 até 12 horas.

O Grupo SoftBank divulgou que o serviço será lançado no Japão em janeiro de 2021 e custará 99.800 ienes por mês (cerca de R$ 5.336, em conversão direta). Esse valor é referente a um plano de três anos livre de impostos. O robô já foi testado por operadores de restaurantes japoneses, incluindo o conglomerado Seven & i Holdings em sua rede Denny’s.