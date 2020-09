Solange Almeida rebate alfinetada sobre namoro com homem mais jovem

Solange Almeida comemorou seus 46 anos nesse último fim de semana de agosto e contou com a companhia de seus filhos. O namorado apareceu nas fotos publicada pela artista e a diferença de idade acabou virando assunto na rede social.

A cantora assumiu o namoro com Monilton Moura em julho de 2020 e os dois tem mostrado a intimidade na web. Um internauta resolveu alfinetar a ex-vocalista do Aviões do Forró: “Esse bebê aí é namorado da Estrela, Sol?”. No bom humor, Solange rebateu: “Não, é meu! (risos) Beijos! Mas eu não ligo não! Eu faço é rir. Quem gosta de galo velho é panela de pressão”.

O grande problema nesse questionamento é que Estrela tem 12 anos de idade, o que revoltou ainda mais os internautas. A famosa também é mãe de Maria Esther (6), Sabrina (23) e Rafael (20). Esse último, recentemente, chamou atenção por ter perdido mais de 30 quilos.

Solange Almeida, em resposta a outra seguidora, aproveitou para explicar que não é a primeira vez que se relaciona com Monilton: “Relaxa, flor! Já namoramos em 2015, 2016. Acabamos, eu casei, separei e acabamos nos reencontrando. Estou muito feliz! Um cheiro”.

Continuando a interação no Instagram, Solange passou uma verdadeira lição de moral: “A idade está na cabeça, na forma de pensar e agir. Com a idade vem a maturidade, com as cassetadas, as experiências (…) Nada melhor do que ser feliz sem se preocupar com a opinião dos outros, e sem viver uma relação pros outros. Estou leve de verdade”.

Confira: