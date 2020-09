Sony está deixando o Brasil e fechará fábrica em Manaus

Em comunicado enviado ao varejo nacional ontem (14), a Sony confirmou que está encerrando suas atividades no Brasil e vai abandonar o segmento de TVs, áudio e câmeras no nosso país. Os consoles da marca PlayStation continuarão sendo vendidos por aqui, mas apenas através de um distribuidor.

A Sony também confirmou que vai fechar sua fábrica de eletroeletrônicos em Manaus ao fim do mês de março do ano que vem. Nos meses seguintes, todas as vendas de produtos Sony dos segmentos afetados devem também ser interrompidas no Brasil, mas a marca ainda não deu uma data concreta para tal.

Comunicado estava assinado por Clovis Leite, gerente de operações sênior da marca no Brasil (Reprodução/Twitter-@danielreen)

Curiosamente, a empresa acaba de lançar no nosso país a sua linha de TVs 8K Z8H, a primeira com o selo de compatibilidade máxima com o PS5, próxima geração do console de games da japonesa.

A marca justifica sua saída do Brasil a condições do mercado internacional e tendências esperadas para o mercado brasileiro. Demais divisões da Sony que não trabalham com dispositivos eletrônicos devem permanecer no país, o que Inclui a Sony Music e Sony Pictures.

IMPORTANTE

A Sony ???? comunicou que vai encerrar a produção de TVs, equipamentos de áudio e câmeras fotográficas no nosso mercado em março de 2021. A marca PlayStation continuará a ser vendido no Brasil via distribuidor. pic.twitter.com/kph6YJGNOY — Daniel #UltraNPodcast Reenlsober ?? (@danielreen) September 15, 2020

O TecMundo entrou em contato com a fabricante japonesa para confirmar a autenticidade do comunicado, e a empresa deve se pronunciar oficialmente nas próximas horas.