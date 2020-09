Sony Xperia Play 2: suposto protótipo aparece em imagens

Celulares gamer normalmente carregam configurações robustas, capazes de executar títulos avançados sem apresentar engasgos. A experiência do jogador, por sua vez, pode ser aprimorada com o uso de periféricos dedicados à atividade. Entretanto, teve um tempo em que empresas apostavam em soluções integradas, e a Sony, por exemplo, contava com o Xperia Play, lançado em 2011 – que não passou de sua primeira geração.

A ausência de aparelhos inéditos, de qualquer modo, não quer dizer que a empresa houvesse descartado de primeira os planos de dar continuidade ao dispositivo. É o que prova JerryYi, colecionador de protótipos responsável pela divulgação recente de imagens do que seria um modelo do Xperia Play 2.

Design se assemelha, e muito, ao do primeiro dispositivo.Fonte: Reprodução

Em publicação no fórum XDA-Developers, JerryYi exibe um aparelho com uma construção praticamente idêntica à do original, apresentando um D-Pad, um touchpad e botões característicos do PlayStation, console oficial da marca. O mecanismo deslizável também está presente, o que permitiria ao usuário “esconder” a interface voltada à jogatina. Os botões superiores não ficaram de fora.

Detalhe da parte traseira do suposto Xperia Play 2.Fonte: Reprodução

Talvez a parte mais enigmática do conceito seja o botão inédito marcado com a inscrição 3D, sugerindo que a tecnologia seria integrada ao smartphone. Infelizmente, trata-se de uma suposição que pode nunca ser confirmada.

Depois de nove anos, ainda não existem expectativas de que a linha Xperia Play seja “ressuscitada”, mas você ficaria empolgado com uma novidade do tipo?