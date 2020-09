Sou empreendedor, não equilibrista! – Segura só mais essas dicas!

A estrutura do empreendedor é diferente da estrutura de uma empresa maior, já que é o empreendedor o responsável pela maior parte das tarefas da sua empresa.

Quantas horas tem seu dia?

O tempo do empreendedor é escasso e dividido, mas essa divisão ocorre de forma desigual, fazendo com que algumas áreas fiquem carentes de gestão.

Todas as áreas de uma empresa são importantes, não há nada numa empresa que seja de menor importância, o que acontece é apenas áreas que são menos visualizadas.

Todos os setores são seus filhos

Quando um setor sofre uma carência, a empresa inteira sofre esse reflexo.

São tantas áreas estratégicas para tomar conta (dá uma olhada na nossa coluna de Empreendedorismo, temos muitas dicas sobre a gestão de diversas áreas).

Mas o que fazer quando não está conseguindo dar a atenção necessária para uma determinada área?

Foca nessas dicas

Veja nossas dicas para saber lidar com essa situação

Não entre em pânico

Analise a situação, e isso não é fácil quando está numa situação de estresse. Principalmente se estiver dentro de uma problemática maior em que está devendo resoluções para várias áreas.

Você Pode Gostar Também:

Cabe ao empreendedor ter controle emocional mediante todas as situações.

Um passo de cada vez

Escolha uma área de cada vez. Identificou que está com falhas nas vendas, a produtividade de quem atua com você ou de sua equipe (no caso de um ou mais funcionários) despencou, e os clientes estão devolvendo seu produto.

Esses problemas podem estar interligados, caso resolva um, automaticamente já resolve o próximo.

O controle emocional ajuda o raciocínio.

Planejamento é tudo!

Por conta do exemplo acima é importante que sempre tenha um planejamento estratégico. As situações quando planejadas ficam mais fáceis de resolver.

Quando você tem um planejamento há uma clareza da situação. Fica mais fácil escolher um ponto de partida para resolver as suas questões.

Peça ajuda

Para ter sucesso precisa reconhecer que nem sempre vai conseguir resolver tudo sozinho. Contrate uma consultoria de RH por exemplo, para ajudar a elaborar um planejamento para a sua equipe.

Detalhes

Cuide dos detalhes para evitar problemas maiores. É muito mais fácil atuar com gestão de pequenas situações do que resolver problemas grandes. Mas os problemas se alimentam da procrastinação ou da falta de foco.

Tenha foco nas resoluções e seu sucesso será o único caminho!