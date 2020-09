SP: Escolas particulares de três municípios poderão reabrir amanhã

Na última semana, as sub-regiões Norte e Oeste da Região Metropolitana completaram 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. Desse modo, as escolas particulares de três municípios dessas regiões poderão retomar as atividade presenciais já amanhã.

A retomada está de acordo com as normas do plano de para retomada das atividades econômicas e sociais. O governo dá autonomia para as prefeituras tomarem a decisão sobre a volta às aulas, desde que respeite o prazo de 28 dias.

Nesse sentido, as prefeituras de Franco da Rocha, Carapicuíba e Santana de Parnaíba autorizaram a reabertura das escolas particulares.

No dia 1º, o governo de SP publicou as diretrizes para a volta às aulas no Diário Oficial. As escolas devem funcionar com apenas 35% do nº total de alunos. Assim, no primeiro momento, a retomada é gradual, como determinou o governo do Estado no decreto.

Desse modo, as aulas são restritas a algumas atividades como, por exemplo, aulas de reforço e recuperação, acolhimento, orientação e plantão de dúvidas.

Apesar da autorização do governo, em muitos municípios que completaram 28 dias na faixa amarela, as prefeituras decidiram por não reabrir as unidades. A decisão vem do receio em meio às prefeituras de que a volta às aulas possa piorar a situação da pandemia da covid-19.

